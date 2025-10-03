Loano vendeva vodka ai minorenni e ignorava i divieti | chiuso per 30 giorni il minimarket recidivo
Viola la prima ordinanza di chiusura e vende super alcolici ai minori: il Questore sospende licenza ad un minimakert di Loano - Il Questore di Savona ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza – per trenta giorni – a carico di un minimarket di Loano, ai sensi dell’art. Come scrive msn.com