Loano vendeva vodka ai minorenni e ignorava i divieti | chiuso per 30 giorni il minimarket recidivo

Notizie.virgilio.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospesa per 30 giorni la licenza di un minimarket di Loano: vendeva alcolici a minori e ignorava le ordinanze comunali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

loano vendeva vodka ai minorenni e ignorava i divieti chiuso per 30 giorni il minimarket recidivo

© Notizie.virgilio.it - Loano, vendeva vodka ai minorenni e ignorava i divieti: chiuso per 30 giorni il minimarket recidivo

In questa notizia si parla di: loano - vendeva

loano vendeva vodka minorenniLoano, vendeva vodka ai minorenni e ignorava i divieti: chiuso per 30 giorni il minimarket recidivo - Sospesa per 30 giorni la licenza di un minimarket di Loano: vendeva alcolici a minori e ignorava le ordinanze comunali. Riporta virgilio.it

loano vendeva vodka minorenniViola la prima ordinanza di chiusura e vende super alcolici ai minori: il Questore sospende licenza ad un minimakert di Loano - Il Questore di Savona ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza – per trenta giorni –  a carico di un minimarket di Loano, ai sensi dell’art. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Loano Vendeva Vodka Minorenni