Lo stanno facendo in gran segreto Grande Fratello bomba sulla Casa

È iniziata da pochissimi giorni ma la nuova edizione del Grande Fratello si è già trasformata in un terreno di tensioni, malumori e indiscrezioni che stanno animando i social e la stampa. Il reality condotto da Simona Ventura ha preso il via il 29 settembre e, come spesso accade in questo tipo di format, non sono mancati i primi colpi di scena: discussioni, confidenze e addirittura minacce di abbandono che stanno tenendo incollato il pubblico. Il primo a dichiarare apertamente di voler mollare è stato Matteo Azzali, che a meno di ventiquattro ore dal suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia ha confidato agli altri inquilini e agli autori la propria insofferenza.