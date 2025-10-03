Lo shutdown Usa pesa anche su Kiev | Washington chiude i rubinetti e ferma le forniture di armi all’Ucraina
Lo shutdown degli Stati Uniti di Donald Trump sta avendo ripercussioni dirette anche sulla guerra in Ucraina. La chiusura del governo federale americano, dovuta al mancato accordo sul bilancio, ha infatti congelato i colloqui tra Washington e Kiev in merito alle forniture di armi e alla cooperazione sui droni. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Telegraph, le riunioni previste tra funzionari ucraini e rappresentanti del Pentagono, del Dipartimento di Stato e della Casa Bianca sono state rinviate a tempo indefinito. Centinaia di migliaia di dipendenti federali americani sono stati messi in congedo, rallentando i canali diplomatici e militari già avviati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
