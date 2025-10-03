Lo show di Moreno il biondo | Il liscio è per i giovani

Nuovo omaggio a Secondo Casadei al teatro Alighieri di Ravenna con il concerto 'L'uomo che sconfisse il boogie', questa sera alle 21. Protagonisti sul palco il cantante e musicista Moreno Conficconi, detto 'Il Biondo', con la sua Orchestra Grande Evento e la Dino Gnassi Big Band, con la partecipazione di Roberta Cappelletti, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari, Riccardo Mazzi e il Gruppo Folk alla Casadei. Per il pubblico, sarà una serata all'insegna del divertimento e dello spettacolo, oltre che della beneficenza (incasso devoluto a favore dello IOR – Istituto Oncologico Romagnolo), caratterizzata dal curioso accostamento tra clarinetto e fisarmonica da una parte, le trombe e i tromboni dall'altra, con i saxofoni e le voci al centro della scena.

