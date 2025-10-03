Si chiamava Jihad al-Shamie e aveva 35 anni l'uomo che ieri ha ucciso due persone e ne ha ferite altre quattro nell'assalto alla sinagoga di Heaton Park, a Manchester. Viveva in una casa popolare a Langley Crescent, nel quartiere di Prestwich, dove abita una piccola comunità islamica. La polizia l'ha perquisita alla ricerca di prove che possano giustificare il gesto, definito un atto di terrorismo seppure al momento non sono stati trovati legami con organizzazioni internazionali. La casetta, tre camere da letto e terrazza, è anonima. E inosservata, almeno fino a due giorni fa, è stata la sua presenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lo shock del papà dell'attentatore: "Io, musulmano, condanno attacco alla sinagoga"