Lo shock del papà dell' attentatore | Io musulmano condanno attacco alla sinagoga

Iltempo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamava Jihad al-Shamie e aveva 35 anni l'uomo che ieri ha ucciso due persone e ne ha ferite altre quattro nell'assalto alla sinagoga di Heaton Park, a Manchester. Viveva in una casa popolare a Langley Crescent, nel quartiere di Prestwich, dove abita una piccola comunità islamica. La polizia l'ha perquisita alla ricerca di prove che possano giustificare il gesto, definito un atto di terrorismo seppure al momento non sono stati trovati legami con organizzazioni internazionali. La casetta, tre camere da letto e terrazza, è anonima. E inosservata, almeno fino a due giorni fa, è stata la sua presenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

lo shock del pap224 dell attentatore io musulmano condanno attacco alla sinagoga

© Iltempo.it - Lo shock del papà dell'attentatore: "Io, musulmano, condanno attacco alla sinagoga"

In questa notizia si parla di: shock - attentatore

Cerca Video su questo argomento: Shock Pap224 Attentatore Io