lo sciopero generale per la flottilla e il rischio del corteo politico permanente

È molto probabile che, alla fine di questo articolo, le due tifoserie rimarranno ciascuna sulle proprie posizioni. Da un lato chi considera lo sciopero generale il minimo indispensabile per fermare l’occupazione israeliana a Gaza e pensa che ogni mezzo sia necessario in una guerra fatta di immagini e di retorica, oltre che di armi. Dall’altro chi lo liquida come una messa in scena: nessun ostaggio tornerà libero per effetto di un corteo a Milano e Netanyahu non ritirerà i carri armati perché a Roma si fermano autobus e metro. Ma lo sciopero generale ha ancora senso quando viene proclamato per grandi cause politiche e non per questioni contrattuali? È il caso dell’astensione dal lavoro indetta dalla Cgil con Usb, Cub e Cobas a sostegno della Sumud Flotilla, la missione internazionale che ha tentato senza successo di forzare il blocco navale di Israele su Gaza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

