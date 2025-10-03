Lo sciopero generale per Gaza e la Global Sumud Flotilla
Dopo le manifestazioni del 2 ottobre in tutta Italia in seguito al blocco della Global Sumud Flotilla da parte dell’esercito israeliano, Cgil e Usb hanno indetto un nuovo sciopero generale per oggi 3 ottobre in solidarietà degli attivisti fermati e del massacro in corso nella Striscia di Gaza. Sono stati annunciati circa cento cortei in tutta Italia e sono attesi disagi nei trasporti, scuole e vari settori pubblici e privati. In realtà, si sommano oggi due scioperi. Uno riguarda i trasporti, indetto dal sindacato S.I. Cobas lo scorso 18 settembre e cominciato alle 21 del 2 ottobre per ventiquattro ore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza
Sciopero generale nazionale, domani trasporto pubblico a rischio. Dettagli su linee Atac e degli operatori privati, parcheggi di scambio, biglietterie, servizi Cotral, ferrovie Metromare e Roma-Viterbo su ? https://bit.ly/4o5O8Lw
Lo sciopero generale per la Flotilla e per Gaza - Oggi è previsto lo sciopero generale in solidarietà della popolazione palestinese e degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Lo riporta ilpost.it
Sciopero generale 3 ottobre 2025, manifestazioni in tutta Italia per Gaza e Flotilla – La diretta - Migliaia di persone sono attese oggi, venerdì 3 ottobre, nelle piazze di tante città, da Nord a Sud, in occasione dello sciopero generale. Segnala lapresse.it