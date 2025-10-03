Lo sciopero generale per Gaza e la Global Sumud Flotilla

Dopo le manifestazioni del 2 ottobre in tutta Italia in seguito al blocco della Global Sumud Flotilla da parte dell’esercito israeliano, Cgil e Usb hanno indetto un nuovo sciopero generale per oggi 3 ottobre in solidarietà degli attivisti fermati e del massacro in corso nella Striscia di Gaza. Sono stati annunciati circa cento cortei in tutta Italia e sono attesi disagi nei trasporti, scuole e vari settori pubblici e privati. In realtà, si sommano oggi due scioperi. Uno riguarda i trasporti, indetto dal sindacato S.I. Cobas lo scorso 18 settembre e cominciato alle 21 del 2 ottobre per ventiquattro ore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

