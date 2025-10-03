Il giorno dello sciopero generale convocato dall'Usb, e sostenuto anche dalla Cgil, per il blocco della Flotilla di Gaza è arrivato. Dopo le due serate di scontri, che hanno portato caos e devastazione a Roma, prima, e a Bologna, poi, si preannuncia un'altra giornata incandescente in tutte le città italiane. La parola d'ordine è "blocchiamo tutto", quindi ancora una volta porti, stazioni, aeroporti e tangenziali saranno sorvegliate speciali per evitare che vengano occupati. Scuole e università sono bloccate da giorni e si preannunciano scioperi anche nelle fabbriche. Genova. L'Usb con il Calp si è data appuntamento alle 8 al varco portuale di via Albertazzi, mentre si vedranno in via Balbi alla stessa ora per dirigersi al varco gli studenti universitari che hanno occupato il rettorato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo sciopero generale per Gaza e Flotilla: tutte le piazza città per città