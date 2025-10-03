Lo sciopero generale per Gaza di oggi in diretta | gli stop a mezzi treni e aerei | Tutti gli orari e le fasce garantite | la guida

La situazione dei trasporti e i disagi per la protesta di Cgil e Usb, gli orari e le fasce di garanzia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Lo sciopero generale per Gaza di oggi, in diretta: gli stop a mezzi, treni e aerei | Tutti gli orari e le fasce garantite: la guida

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza Vai su Facebook

Sciopero generale nazionale, domani trasporto pubblico a rischio. Dettagli su linee Atac e degli operatori privati, parcheggi di scambio, biglietterie, servizi Cotral, ferrovie Metromare e Roma-Viterbo su ? https://bit.ly/4o5O8Lw - X Vai su X

Sciopero generale per Gaza a Roma venerdì 3 ottobre: niente metro, bus e treni. Tutti gli orari - Diversamente nella nottata di domani, fra venerdì 3 e sabato 4 ottobre 2025, quelle stesse linee attive la notte precedente, con le corse diurne oltre le 24, comprese le corse del servizio sostitutivo ... Scrive fanpage.it

Lo sciopero generale per la Flotilla e per Gaza - Oggi è previsto lo sciopero generale in solidarietà della popolazione palestinese e degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Si legge su ilpost.it