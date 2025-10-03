Lo sciopero generale ferma l’Italia | Due milioni nelle piazze Da Roma a Isernia l’onda contro il silenzio sul genocidio a Gaza

Lo sciopero generale ferma l’ Italia per un giorno. Una risposta stentorea ai tentativi di inquadrarlo come “week end lungo”, copyright di Giorgia Meloni. Uno sciopero che parte da lontano e poggia i piedi in un’indignazione crescente per l’ immobilismo dei governi, italiano ed europei, di fronte al massacro dentro la Striscia di Gaza. La scintilla in grado di ingrossare l’onda che ha travolto il Paese da Torino a Catania, passando per oltre cento città, alla fine è stato l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla con 44 italiani arrestati da Israele in acque internazionali. I cortei spontanei di mercoledì sera e il bis di giovedì sono stati l’antipasto delle manifestazioni, imponenti e in larghissima parte pacifiche, che hanno invaso le strade del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

