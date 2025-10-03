Lo sciopero generale ferma l’Italia | Due milioni nelle piazze Da Roma a Isernia l’onda contro il silenzio sul genocidio a Gaza
Lo sciopero generale ferma l’ Italia per un giorno. Una risposta stentorea ai tentativi di inquadrarlo come “week end lungo”, copyright di Giorgia Meloni. Uno sciopero che parte da lontano e poggia i piedi in un’indignazione crescente per l’ immobilismo dei governi, italiano ed europei, di fronte al massacro dentro la Striscia di Gaza. La scintilla in grado di ingrossare l’onda che ha travolto il Paese da Torino a Catania, passando per oltre cento città, alla fine è stato l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla con 44 italiani arrestati da Israele in acque internazionali. I cortei spontanei di mercoledì sera e il bis di giovedì sono stati l’antipasto delle manifestazioni, imponenti e in larghissima parte pacifiche, che hanno invaso le strade del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
“Questa giornata rende onore al nostro Paese”. È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l’Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F - X Vai su X
Una marea a Firenze per #Gaza nel giorno dello sciopero generale Cgil - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale, bloccano strade e stazioni per Gaza: alta tensione da Roma a Milano - Disagi e tensione in tutta Italia per lo sciopero nazionale venerdì 3 ottobre 2025, a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. iltempo.it scrive
Sciopero generale, piazze strapiene: i cortei arrivano in tangenziali, porti e stazioni. La Cgil: “Più di 2 milioni di persone in oltre 100 città” - La linea 1 della Metro di Napoli è chiusa alla stazione Garibaldi, con sospensione dell’intera tratta. Lo riporta ilfattoquotidiano.it