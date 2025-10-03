Lo sciopero generale è un flop nella scuola e nella sanità
Hanno scioperato quelli che avevano meno ragioni pratiche per farlo. E sono andati a lavoro coloro che, pur avendo contratti tutt’altro che esemplari, assecondando il proprio senso di responsabilità non si sono sottratti alla propria funzione pubblica. E’ un po’ questo il senso che si evince dallo sciopero generale indetto oggi dai sindacati di base e dalla Cgil, analizzando i dati sull’adesione nel pubblico. I comparti con i tassi di sciopero più bassi? Scuola (7,43 per cento, quando solo nel precedente del 22 settembre la percentuale era stata del 10 per cento) e sanità (ha aderito alla mobilitazione un misero 1,77 per cento del personale totale). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
