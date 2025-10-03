La Global Sumud Flotilla è stata abbordata mercoledì notte da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza, e in risposta Cgil e Usb hanno proclamato uno sciopero generale per oggi, venerdì 3 ottobre. La Commissione di garanzia ha valutato illegittimo lo sciopero generale, poiché "in violazione dell'obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 14690". Le sigle sindacali hanno però confermato la sollevazione, annunciando che avrebbero presentato un ricorso al giudice del lavoro contro la delibera della Commissione. Tuttavia per oggi uno sciopero generale valutato legittimo c’è: anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andato in onda il 2 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Lo sciopero generale è legittimo? Cosa dice la legge e le posizioni di Garante e sindacati