Lo sciopero generale e la manifestazione senza fine sono per Gaza ma parlano all’Italia
Arriva il 3 ottobre e parte lo sciopero generale convocato dall’Unione Sindacale di Base (Usb) e dalla Cgil contro i massacri in Palestina e l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. Ma quel che non si è fermata è la mobilitazione del Paese che, sostanzialmente, è proseguita dalla notte del 1° ottobre in avanti. Non è difficile affermare che lo sciopero generale sia un sottoinsieme della più vasta mobilitazione per la Palestina. La manifestazione a Roma ANSAFABIO CIMAGLIA La mobilitazione prima dello sciopero generale. Dopo la notte spontanea di mercoledì, quella di ieri è stata una giornata con molti episodi importanti, iniziata con l’occupazione della Statale di Milano e della Stazione di Cadorna, proseguita con manifestazioni a Roma, Bologna, Torino, qui giunte fino all’Aeroporto di Caselle, con i flash mob di medici agli Spedali Civili di Brescia, dove è stata occupata anche la stazione, con l’ingresso dei manifestanti sulla A4 al casello di Bergamo, nel mezzo di una delle arterie d’Italia. 🔗 Leggi su It.insideover.com
