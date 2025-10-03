Lo sciopero generale di venerdì per la Flotilla | gli aggiornamenti

Oggi, 3 ottobre, l’Italia si ferma per lo sciopero generale indetto da Cgil e Usb in solidarietà alla popolazione palestinese e agli attivisti della Global Sumud Flotilla. Trasporti, scuola e sanità sono coinvolti nella mobilitazione, anche se il Garante per gli scioperi lo ha dichiarato illegittimo per assenza del preavviso di 10 giorni. Nonostante ciò, la Cgil ha annunciato ricorso, sostenendo che l’attacco alle imbarcazioni della Flotilla configuri uno dei casi previsti dalla legge che consentono di proclamare uno sciopero senza preavviso: un «grave evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lo sciopero generale di venerdì per la Flotilla: gli aggiornamenti

