Lo sciopero generale del 3 ottobre fa saltare una trasmissione Rai | Non andremo in onda

Lo sciopero generale del 3 ottobre ferma la registrazione della puntata del 4 ottobre. Gli ospiti bloccati dallo sciopero dei treni non sono riusciti a raggiungere Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

sciopero generale 3 ottobreLo sciopero generale del 3 ottobre fa saltare una trasmissione Rai: “Non andremo in onda” - Lo sciopero generale del 3 ottobre ferma la registrazione della puntata del 4 ottobre. Si legge su fanpage.it

sciopero generale 3 ottobreSciopero generale, piazze piene in decine di città. Serpentone di 4 km a Milano. Otto cortei a Roma: “Siamo in 300 mila”. Bloccate tangenziali, stazioni e porti - Diversi duecento manifestanti pro Pal sono a presidio dell’ingresso al varco IV del molo VII del porto di Trieste, di cui una parte in sit- Lo riporta ilfattoquotidiano.it

