Lo sciopero generale a Pisa manda in tilt aeroporto superstrada e autostrada | Per la Palestina blocchiamo tutto

Sono state circa 15mila le persone in corteo a Pisa venerdì 3 ottobre per la manifestazione che si è svolta nella giornata di sciopero generale indetto da Usb, Cgil, Cub e Cobas in sostegno alla Palestina e agli attivisti della Flotilla dopo l'intercettazione delle imbarcazioni su cui navigavano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Perché sono una signora e non ho voluto discutere. Però ecco, se chi va in missione umanitaria "se la va a cercare", anche tu che in macchina resti bloccato durante uno sciopero generale annunciato te la sei andata a cercare. Non puoi lamentarti.

Sciopero, a Pisa circolazione bloccata in Fi-Pi-Li - Migliaia di manifestanti anche a Pisa in occasione dello sciopero generale indetto da Cgil e sindacati di base. Segnala gonews.it

Sciopero generale, piazze strapiene: i cortei arrivano in tangenziali, porti e stazioni. La Cgil: “Più di 2 milioni di persone in oltre 100 città” - Da ieri sera tardi il movimento studentesco pisano, dopo le occupazioni della facoltà di lettere e del rettorato dell’Università di Pisa, ha occupato anche Palazzo della Carovana che è la sede della S ... Secondo ilfattoquotidiano.it