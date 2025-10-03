Lo sciopero generale a Pisa manda in tilt aeroporto superstrada e autostrada | Per la Palestina blocchiamo tutto

Pisatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state circa 15mila le persone in corteo a Pisa venerdì 3 ottobre per la manifestazione che si è svolta nella giornata di sciopero generale indetto da Usb, Cgil, Cub e Cobas in sostegno alla Palestina e agli attivisti della Flotilla dopo l'intercettazione delle imbarcazioni su cui navigavano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

