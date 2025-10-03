Lo sciopero generale a Milano | la diretta della manifestazione per la Flotilla

Milano si ferma, insieme alle altre città italiane, per lo sciopero generale proclamato oggi nell’ambito della mobilitazione nazionale per la Global Sumud Flotilla e di Gaza. L’astensione è stata proclamata da Cgil e Usb. L’appuntamento per il corteo milanese è alle 9 quando partirà da Porta Venezia per arrivare fino al Politecnico in piazza Leonardo da Vinci dopo circa due ore. È possibile che la circolazione cittadina subisca disagi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza

Sciopero generale nazionale, domani trasporto pubblico a rischio. Dettagli su linee Atac e degli operatori privati, parcheggi di scambio, biglietterie, servizi Cotral, ferrovie Metromare e Roma-Viterbo

