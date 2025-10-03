Lo sciopero ferma la città Stop a treni bus e servizi Blindato il corteo all’Arco
Si blocca la città. La prospettiva è quella di una giornata di passione, oggi, in vista dello sciopero lampo nell’annuncio e generale nella formula, indetto dalla Cgil. Sciopero che investirà anche la città di Rimini. Un blocco generale indetto dal sindacato per tenere alta l’attenzione sulla "aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani e che rappresenta un fatto di gravità estrema – scandisce la Cgil –. Non è soltanto un crimine contro persone inermi (il blocco della missione umanitaria, ndr), ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
