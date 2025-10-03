Sicuramente la cosiddetta "flotilla" ha catalizzato l'attenzione su Gaza per cui si può pensarla come si vuole ma ha riscosso un innegabile successo mediatico. E sarebbe ingiusto non riconoscere il sentimento di solidarietà che ha mosso molti dei suoi partecipanti. Dietro certo c'è pure l'impegno politico ma mi domando dove non c'è. Semmai sarebbe stato più logico seguire i consigli della Chiesa e deviare la rotta verso Cipro per recapitare gli aiuti a Gaza usando altre strade ma gli attivisti hanno ceduto alla retorica movimentista, alla nostalgia per altre battaglie pacifiste come quella contro la guerra nel Vietnam. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo sciopero che tifa per il conflitto