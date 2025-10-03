Lo sciopero blocca anche la Biennale più di 20 padiglioni chiusi
La manifestazione di oggi è stata la più ampia degli ultimi decenni a Venezia e non solo, ma anche lo sciopero in sé ha raggiunto molti lavoratori di settori storicamente desindacalizzati. Spicca il caso della Biennale, la 19. Mostra Internazionale di Architettura, che si è trovata ad avere molti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: sciopero - blocca
Lo sciopero aereo blocca l’Italia, in questa data sarà impossibile volare
Sciopero nazionale per Gaza: il 22 settembre si blocca l’Italia
Sciopero per Gaza, maxi corteo blocca il porto di Livorno
Sciopero pro Gaza, il corteo blocca il traffico alla Torretta http://dlvr.it/TNRyRV @LaStampa - X Vai su X
Sciopero generale, ventimila in marcia per bloccare Napoli https://www.napolitoday.it/cronaca/sciopero-generale-napoli-palestina.html - facebook.com Vai su Facebook