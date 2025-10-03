Lo schianto di Milei | fuga di capitali dall’Argentina e dubbi sul salvataggio americano
Settimane turbolente per l’ Argentina di Javier Milei dopo il crollo della borsa di Buenos Aires e le turbolenze sui conti pubblici verificatesi a seguito dell’indebolimento dei fondamentali economici del Paese. Dopo un anno di lacrime e sangue e una dura austerità fiscale, il presidente di destra libertaria sperava che l’aggiustamento strutturale del Paese desse i suoi frutti in termini di crescita e di attrattività dell’Argentina. Così non è stato, anzi. A settembre, dopo che Milei e il suo campo largo “La Libertà Avanza” hanno perso le elezioni locali e si sono visti messi in difficoltà in vista dell’imminente voto congressuale, Buenos Aires ha bruciato 1,1 dei 20 miliardi di dollari di riserve estere per stabilizzare un mercato che ha messo sotto stress il peso e il debito pubblico del Paese. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: schianto - milei
