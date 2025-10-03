E’ andato negli Stati Uniti e ha conquistato tutti con un pezzo di pane. Questo ha fatto Andrea Greco, chef del ristorante ’Il Carrettino’ di via Bengasi e dell’omonima pasticceria in viale Monterosa, che a Las Vegas ha partecipato al ’Glutenfree Bread Award’ piazzandosi al secondo posto nel mondo. L’evento – inserito all’interno della Convention internazionale più importante in questo settore – ha visto sfidarsi 190 ’maestri’ del pane senza glutine. "Sono molto soddisfatto – dice Greco –, perché il risultato è prestigioso e la vetrina altrettanto importante. Si tratta della Convention più rilevante per questo settore, basti pensare che il biglietto di ingresso per i visitatori costa 220 dollari". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lo chef Andrea Greco conquista il mondo. Con un pezzo di pane