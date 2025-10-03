Livorno porto occupato e traffico commerciale in tilt | Oggi non si muove niente – Il video
È Livorno la prima città coinvolta dalle mobilitazioni a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flotilla. Nel giorno dello sciopero generale proclamato da Cgil e sindacati di base, decine di manifestanti pro Pal hanno invaso alle 6 di oggi – venerdì 3 ottobre – le carreggiate del porto, con un presidio permanente che ha paralizzato il traffico commerciale sia in entrata che in uscita. Bloccato l’accesso al porto. Mezzi pesanti e tir sono rimasti intrappolati tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci, con lunghe file che non accennano a sbloccarsi. I manifestanti hanno posizionato transenne e acceso fuochi per impedire il passaggio dei veicoli, compresi quelli di passeggeri ai traghetti, nonostante le proteste di alcuni camionisti e automobilisti. 🔗 Leggi su Open.online
