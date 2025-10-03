Livorno | attacca adesivi con faccia da cane su divisa da carabiniere Denunciato per vilipendio

E' avvenuto a Marciana Marina, nell'isola d'Elba. Per questo un 26enne del posto è stato denunciato per vilipendio delle forze armate. Il giovane avrebbe affisso, a fine agosto, almeno quattro adesivi, subito rimossi, riportanti la scritta "Attenti al cane" accanto alla figura stilizzata di un carabiniere L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

