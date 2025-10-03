Livorno | attacca adesivi con faccia da cane su divisa da carabiniere Denunciato per vilipendio
E' avvenuto a Marciana Marina, nell'isola d'Elba. Per questo un 26enne del posto è stato denunciato per vilipendio delle forze armate. Il giovane avrebbe affisso, a fine agosto, almeno quattro adesivi, subito rimossi, riportanti la scritta "Attenti al cane" accanto alla figura stilizzata di un carabiniere L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Un altro colpo per il nostro attacco! ? Diamo il benvenuto a Simone Rossetti, attaccante classe ‘97 proveniente dal Livorno. Nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Serie D con i labronici, realizzando 15 gol complessivi tra campionato, Coppa Italia - facebook.com Vai su Facebook
La Zim Virginia nel porto di Livorno. In banchina un carico sospetto. Pronti allo #Sciopero generale in caso di #Attacco alla Global Sumud Flotilla #Armi #Gaza #GlobalSumudFlotilla #Israele #NaveZimVirginia #PortoDiLivorno https://pressenza.com/it/2025/09/ - X Vai su X
Dopo la multa attacca adesivi offensivi verso i carabinieri, 26enne denunciato per vilipendio - Un giovane 26enne di Marciana Marina è stato denunciato dai carabinieri per aver affisso alcuni volantini adesivi offensivi nei confronti dell’Arma su diversi cartelli stradali del comune. Si legge su livornopress.it