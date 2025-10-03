Livello di educazione finanziaria in Italia | tra ritardi e boom digitale

Teleclubitalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il livello di educazione finanziaria in Italia rappresenta una delle sfide più urgenti del nostro Paese, con dati che destano preoccupazione. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

livello di educazione finanziaria in italia tra ritardi e boom digitale

© Teleclubitalia.it - Livello di educazione finanziaria in Italia: tra ritardi e boom digitale

In questa notizia si parla di: livello - educazione

livello educazione finanziaria italiaEducazione finanziaria: l’Italia è in coda all’Europa, ma arriva FunniFin - Per rispondere a questa esigenza è nata FunniFin, startup che supporta le imprese nel migliorare il benessere finanziario dei dipendenti. Si legge su corrierenazionale.it

Educazione finanziaria, in Italia Sos di competenze minime - Solo poco più di 1 italiano su 10 (16,6%) ha competenze finanziarie minime accettabili, posizionando l’Italia al 36° posto su 39 Paesi d ... dire.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Livello Educazione Finanziaria Italia