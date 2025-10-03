LIVE Valencia-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si cercano conferme in Spagna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Valencia-Virtus Bologna, seconda giornata dell’ Eurolega di basket 2026! Le V-nere cercano il bis nella prima settimana europea con già un doppio turno, prima di iniziare il campionato che le vedrà impegnate lunedì sera contro Napoli. I bolognesi hanno mostrato i muscoli nel debutto in Eurolega martedì sera al PalaDozza contro il Real Madrid dell’ex coach Sergio Scariolo (74-68) grazie ai 14 punti di un ottimo Carsen Edwards e i 12 di un efficace Saliou Niang a cui non sono tremate le gambe nonostante fosse il ‘battesimo’ con la massima competizione continentale per club. 🔗 Leggi su Oasport.it

