LIVE Valencia-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si cercano conferme in Spagna
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Valencia-Virtus Bologna, seconda giornata dell’ Eurolega di basket 2026! Le V-nere cercano il bis nella prima settimana europea con già un doppio turno, prima di iniziare il campionato che le vedrà impegnate lunedì sera contro Napoli. I bolognesi hanno mostrato i muscoli nel debutto in Eurolega martedì sera al PalaDozza contro il Real Madrid dell’ex coach Sergio Scariolo (74-68) grazie ai 14 punti di un ottimo Carsen Edwards e i 12 di un efficace Saliou Niang a cui non sono tremate le gambe nonostante fosse il ‘battesimo’ con la massima competizione continentale per club. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: valencia - virtus
Dove vedere in tv Valencia-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming
Eurolega, la Virtus scende in campo venerdì 3 ottobre alla Roing Arena contro Valencia. Dove vederla
Basket, Eurolega: la Virtus Bologna affronta Valencia in una trasferta insidiosa
Il Pre-Partita di Valencia - Virtus Bologna Vai su Facebook
La Virtus Bologna fa visita al Valencia Basket: il vostro pronostico? - X Vai su X
A che ora Valencia-Virtus Bologna oggi, Eurole basket 2026: orario, canale tv, streaming - Dopo l'esordio vincente contro il Real Madrid, nuova appuntamento in salsa spagnola per la Virtus Bologna. Da oasport.it
Dove vedere in tv Valencia-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Non si ferma l'Eurolega di basket 2026 e, dopo una prima giornata già sorprendente, le squadre scenderanno nuovamente in campo questa settimana per nuove ... oasport.it scrive