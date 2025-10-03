LIVE Valencia-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | esame di maturità immediato per i bolognesi palla a due nella nuovissima Roig Arena
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-10 Schiacciata bimane per tenere a contatto il Valencia. 7-10 Semi-gancio di Smailagic per ristabilire il +3. 7-8 22 ai liberi di Reuvers per accorciare. 5-8 PAJOLA! BOMBA, +3 VIRTUS. 5-5 Pradilla chiude il 2+1 per pareggiare nuovamente. 2-5 CARSEN EDWARDS! TRIPLA. 2-2 Moore appoggia per il primo canestro del Valencia nella nuova arena. 0-2 22 per Pajola in lunetta per muovere il punteggio. Tutto è pronto per la palla a due. Buon divertimento a tutti! Questi gli Starting five scelti dai due coach: Puerto De Larrea Moore Reuvers Pradilla (Valencia); Edwards Pajola Smailagic Alston Jr. 🔗 Leggi su Oasport.it
