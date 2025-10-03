LIVE Valencia-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | esame di maturità immediato in Spagna
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:19 Squadre che sono già sul parquet della nuovissima Roig Arena che apre i battenti proprio questo sera: si tratta di un impianto nuovissimo e all’avanguardia capace di ospitare fino a 15 mila persone sugli spalti, allargandosi anche a 20 mila per i concerti. Ospiterà le partite casalinghe del Valencia e la Copa del Rey ACB 20:16 Esordio positivo anche per il Valencia che ha espugnato Villeurbanne (Francia) battendo l’ASVEL per 77-80 grazie ai 15 punti dell’italo-americano Darius Thompson. 20:13 Le V-nere arrivano al match odierno dopo una vittoria convincente al debutto contro il Real Madrid dell’ex Sergio Scariolo (74-68), con 14 punti di Carsen Edwards e 12 di Saliou Niang. 🔗 Leggi su Oasport.it
