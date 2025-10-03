LIVE Valencia-Virtus Bologna 89-79 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | gli spagnoli tornano a +10 con 5? ancora da giocare
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93-79 Sako col tiro dalla media. Altro time-out chiamato da Dusko Ivanovic. 91-79 Moore da due. 89-79 De Larrea con la tripla in transizione. 86-79 Taglio di Alston Jr. 86-77 22 per Smailagic ai liberi. Possesso aggiuntivo Virtus. Fallo antisportivo fischiato a Sako! Momento di difficoltà per la Virtus Bologna che dopo essersi riavvicinata a -2 viene ricacciata indietro. Serve una nuova reazione da parte dei bianconeri. 86-75 Taylor appoggia per il +11. Time-out chiamato da Dusko Ivanovic. 84-75 De Larrea ancora micidiale da tre: 20 punti per lui, ancora +9 Valencia. 🔗 Leggi su Oasport.it
