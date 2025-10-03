LIVE Valencia-Virtus Bologna 75-71 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i bolognesi non mollano e rimangono a -4 alla terza sirena
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80-75 Taylor segna col fallo chiudendo anche il gioco da tre punti. 77-75 22 per Saliou Niang in lunetta. 77-73 Palleggio, arresto e tiro ben eseguito da Carsen Edwards. 77-71 22 per Puerto a cronometro fermo. Inizia la frazione conclusiva a Valencia. Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? Valencia rimane a +4 sulla Virtus Bologna (75-71). 75-71 Pradilla col semi-gancio sulla sirena. Errore dalla lunetta per il giocatore di Mali. 73-71 ALIOU DIARRA COL FALLO! LA VIRTUS MORDE LE CAVIGLIE A VALENCIA, -2. 73-69 Matt Morgan attacca benissimo la difesa valenciana per il -4 con meno di due minuti alla terza sirena. 🔗 Leggi su Oasport.it
