LIVE Valencia-Virtus Bologna 49-46 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | reazione bolognese nel secondo quarto 10 punti di Edwards

21:35 11 punti di Carsen Edwards e 10 di Matt Morgan tra le fila della Virtus Bologna, con 13 punti di Moore per Valencia che nel secondo parziale ha toccato anche il +12 come massimo vantaggio. Bolognesi perfetti a cronometro fermo (100%) tirando anche col 45.5% dall'arco, mentre dal pitturato Valencia viaggia col 64% che compensa il 20% dalla lunga distanza. Rimbalzi simili tra le due squadre (18 Valencia – 22 Virtus Bologna), ma i bianconeri hanno perso 9 palle rispetto alle 5 degli avversari. Si chiude anche il secondo quarto: all'intervallo lungo la Virtus Bologna insegue di tre lunghezze Valencia (49-46).

