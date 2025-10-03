LIVE Valencia-Virtus Bologna 42-30 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i padroni di casa provano a scappare nel secondo quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-44 22 per Alston Jr. ai liberi per tenere Bologna in scia. 49-42 De Larrea dalla media per il +7 Valencia. 47-42 Appoggio facile di Alston Jr. per il -5 Virtus. 47-40 12 per Moore a cronometro fermo. 46-40 Reuvers schiaccia e dà ossigeno a Valencia dopo il break virtussino. 44-40 CAAARSEEEN EEDWAAARDSSS!! BOMBAAAAAAA Già in doppia cifra l’ex giocatore dei London Lions, che sale a quota 10 punti. 44-37 MAAAATT MOOORGAAAN! TRIPLAAAAAAA 44-34 Puerto sfrutta il blocco di Costello e segna per ristabilire il +10. 42-34 Ancora Matt Morgan che prova a caricarsi la squadra sulle spalle: mini-parziale della Virtus, 4-0 e time-out Martinez. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: valencia - virtus
