LIVE Valencia-Virtus Bologna 11-13 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | avvio equilibrato V-nere a +2 dopo 5?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-19 De Larrea glaciale dall’arco: tripla, +5 Valencia. 21-19 22 per Alston Jr. in lunetta: la Virtus torna a muovere il punteggio e rosicchia un paio di punti. 21-17 Taylor con il tiro dal gomito: mini-break dei padroni di casa, time-out di coach Ivanovic a -2’33” dalla prima sirena. 19-17 Sestina con la tripla in transizione: altro vantaggio Valencia. 16-17 Tap-in di Diouf per il contro-sorpasso Virtus. 16-15 Tripla di Iroegbu per il sorpasso valenciano. 13-15 22 peer Moore a cronometro fermo: Valencia torna a -2. 11-15 Appoggio in contropiede di Saliou Niang. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: valencia - virtus
Dove vedere in tv Valencia-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming
Eurolega, la Virtus scende in campo venerdì 3 ottobre alla Roing Arena contro Valencia. Dove vederla
Basket, Eurolega: la Virtus Bologna affronta Valencia in una trasferta insidiosa
Valencia-Virtus Bologna: i 12 di coach Dusko Ivanovic @Sportando - X Vai su X
Il Pre-Partita di Valencia - Virtus Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Valencia Virtus Bologna/ Streaming video tv: si punta al bis (Eurolega, oggi 3 ottobre 2025) - Diretta Valencia Virtus Bologna streaming video tv, oggi venerdì 3 ottobre 2025: orario e risultato live della partita in Spagna per l’Eurolega. Scrive ilsussidiario.net
A che ora Valencia-Virtus Bologna oggi, Eurole basket 2026: orario, canale tv, streaming - Dopo l'esordio vincente contro il Real Madrid, nuova appuntamento in salsa spagnola per la Virtus Bologna. Lo riporta oasport.it