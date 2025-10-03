LIVE Valencia-Virtus Bologna 103-94 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ko esterno per le V-nere non bastano i 24 punti di Matt Morgan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:37 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:34 TOP SCORER: Valencia: De Larrea 23, Reuvers 15, Thompson 13 Virtus Bologna: Morgan 24, Alston Jr. e Edwards 15 Finisce qui: la Virtus Bologna cade a Valencia per 103-94 ed incassa la prima sconfitta in Eurolega. 103-94 Appoggio di Matt Morgan. 103-92 Alston Jr. da sotto il ferro. 103-90 Reuvers inarrestabile, anche dall’arco. 100-90 Ancora Matt Morgan dall’arco. 100-87 Reuvers per il canestro che vale quota 100 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

