LIVE Nardi-Mpetshi Perricard ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | tennisti in campo per il riscaldamento
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.57 Il meteo, a Shanghai, è molto nuvoloso, sperando che la pioggia non interrompa un programma interessante come quello di oggi. 10.55 In campo, oltre Nardi, c’è anche Mattia Bellucci alle prese con Machac: al momento, lui e il cieco sono on serve, con l’azzurro che serve per arrivare sul 2-2 nel primo set. 10.54 Entrano i tennisti in campo, inizia il riscaldamento. 10.53 Questo tra Nardi e Mpetshi Perricard è il primo scontro diretto tra i due, con il francese che si trova in un momento di crescita sicuramente migliore dell’azzurro. 10.48 Il vincitore di questa sfida affronterà il vincente tra Fritz e Marozsan. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nardi - mpetshi
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: in campo il doppio, poi toccherà all’azzurro
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: Khachanov e Rublev vincono il primo set, manca poco all’ingresso dell’azzurro
Prosegue il torneo a Shanghai! Ecco tutti gli italiani di scena a Shanghai: Mattia Bellucci se la vede contro Machac Luca Nardi prosegue contro Mpetshi Perricard Flavio Cobolli esordisce al secondo turno contro Munar Gli orari sono indicativi e potre - facebook.com Vai su Facebook
Sette italiani (tutti under 25) al secondo turno di Shanghi. Quanti ne passeranno al terzo? Arnaldi - Fokina Darderi - Bu Musetti - Comesana Cobolli - Munar Nardi - Mpetshi Bellucci - Machac Sinner - Altmaier #TdTpronostici25 - X Vai su X
Pronostico Nardi-Mpetshi Perricard 3 Ottobre: Secondo Turno ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Venerdì 3 Ottobre, per giocare il secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Nardi- Riporta bottadiculo.it
Atp Pechino, Musetti al 2° turno: Mpetshi Perricard battuto in tre set - Musetti supera l'insidioso debutto a Pechino contro Mpetshi Perricard, battuto con il punteggio di 7- Si legge su sport.sky.it