LIVE Nardi-Mpetshi Perricard ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | tennisti in campo per il riscaldamento

10.57 Il meteo, a Shanghai, è molto nuvoloso, sperando che la pioggia non interrompa un programma interessante come quello di oggi. 10.55 In campo, oltre Nardi, c'è anche Mattia Bellucci alle prese con Machac: al momento, lui e il cieco sono on serve, con l'azzurro che serve per arrivare sul 2-2 nel primo set. 10.54 Entrano i tennisti in campo, inizia il riscaldamento. 10.53 Questo tra Nardi e Mpetshi Perricard è il primo scontro diretto tra i due, con il francese che si trova in un momento di crescita sicuramente migliore dell'azzurro. 10.48 Il vincitore di questa sfida affronterà il vincente tra Fritz e Marozsan.

