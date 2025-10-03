LIVE Nardi-Mpetshi Perricard ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | sfida tra due giovani emergenti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Luca Nardi e il francese Giovanni Mpetshi Perricard, valido per il secondo turno dell’ ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno prima di quello che tra qualche settimana inizierà a Parigi-Bercy. Purtroppo per l’azzurro, il classe 2003 transalpino, coetaneo del nostro talento, è il favorito del match. Nardi ha raggiunto il secondo turno a Shanghai grazie alla vittoria nel primo match contro l’austriaco Sebastian Ofner, contro il quale ha vinto 2-1 (3-6, 6-3, 6-2), completando una bellissima rimonta in 1 ora e 48 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nardi - mpetshi
Sette italiani (tutti under 25) al secondo turno di Shanghi. Quanti ne passeranno al terzo? Arnaldi - Fokina Darderi - Bu Musetti - Comesana Cobolli - Munar Nardi - Mpetshi Bellucci - Machac Sinner - Altmaier #TdTpronostici25 - X Vai su X
RISULTATI AZZURRI DA SHANGHAI Luca Nardi e Mattia Bellucci avanzano nei rispettivi singolari al secondo turno: battuti Ofner e Walton. Al prossimo turno sarà sfida con Mpetshi Perricard per il primo e con Machac per il secondo. Sconfitti invece M Vai su Facebook
Pronostico Nardi-Mpetshi Perricard 3 Ottobre: Secondo Turno ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Venerdì 3 Ottobre, per giocare il secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Nardi- bottadiculo.it scrive
A che ora Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming - Lorenzo Musetti tornerà in campo domani dopo la grande delusione della finale persa a Chengdu contro il cileno Alejandro Tabilo. Scrive oasport.it