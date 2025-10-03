LIVE Nardi-Mpetshi Perricard ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | sfida tra due giovani emergenti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Luca Nardi e il francese Giovanni Mpetshi Perricard, valido per il secondo turno dell’ ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno prima di quello che tra qualche settimana inizierà a Parigi-Bercy. Purtroppo per l’azzurro, il classe 2003 transalpino, coetaneo del nostro talento, è il favorito del match. Nardi ha raggiunto il secondo turno a Shanghai grazie alla vittoria nel primo match contro l’austriaco Sebastian Ofner, contro il quale ha vinto 2-1 (3-6, 6-3, 6-2), completando una bellissima rimonta in 1 ora e 48 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

