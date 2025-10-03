LIVE Nardi-Mpetshi Perricard ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.45 Il nostro Nardi potrebbe avere grande difficoltà nel gestire il forte servizio del transalpino, nettamente miglior colpo del classe 2003. 10.42 Alla fine i russi vincono grazie al match tie-break, portando a casa il match per 2-1 (7-6, 6-2, 13-11). C’è grande attesa per il match di Nardi e Mpetshi Perricard. 9.53 Khachanov e Rublev hanno vinto il primo 7-6 contro Pavlasek e Romboli, costretti adesso ad una difficile rimonta contro i due russi che sembrano essere davvero in forma. Manca sempre meno allingresso in campo di Nardi! 9.14 Buongiorno amici di OA Sport, è terminato il primo incontro in programma nel Court 4, con Skupski e Smith che hanno battuto Auger-Aliassime e Haase per 2-0 (6-4, 7-6). 🔗 Leggi su Oasport.it

