10.45 Il nostro Nardi potrebbe avere grande difficoltà nel gestire il forte servizio del transalpino, nettamente miglior colpo del classe 2003. 10.42 Alla fine i russi vincono grazie al match tie-break, portando a casa il match per 2-1 (7-6, 6-2, 13-11). C'è grande attesa per il match di Nardi e Mpetshi Perricard. 9.53 Khachanov e Rublev hanno vinto il primo 7-6 contro Pavlasek e Romboli, costretti adesso ad una difficile rimonta contro i due russi che sembrano essere davvero in forma. Manca sempre meno all'ingresso in campo di Nardi! 9.14 Buongiorno amici di OA Sport, è terminato il primo incontro in programma nel Court 4, con Skupski e Smith che hanno battuto Auger-Aliassime e Haase per 2-0 (6-4, 7-6).

LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: manca poco all'ingresso in campo dell'azzurro