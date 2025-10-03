LIVE Nardi-Mpetshi Perricard ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | Khachanov e Rublev vincono il primo set manca poco all’ingresso dell’azzurro

Oasport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.53 Khachanov e Rublev hanno vinto il primo 7-6 contro Pavlasek e Romboli, costretti adesso ad una difficile rimonta contro i due russi che sembrano essere davvero in forma. Manca sempre meno allingresso in campo di Nardi! 9.14 Buongiorno amici di OA Sport, è terminato il primo incontro in programma nel Court 4, con Skupski e Smith che hanno battuto Auger-Aliassime e Haase per 2-0 (6-4, 7-6). Adesso in campo ci sono Pavlasek e Romboli contro Khachanov  e Rublev, poi toccherà a Nardi. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Luca Nardi e il francese Giovanni Mpetshi Perricard, valido per il secondo turno dellATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno prima di quello che tra qualche settimana inizierà a Parigi-Bercy. 🔗 Leggi su Oasport.it

live nardi mpetshi perricard atp shanghai 2025 in diretta khachanov e rublev vincono il primo set manca poco all8217ingresso dell8217azzurro

© Oasport.it - LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: Khachanov e Rublev vincono il primo set, manca poco all’ingresso dell’azzurro

In questa notizia si parla di: nardi - mpetshi

LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti

LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: in campo il doppio, poi toccherà all’azzurro

LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Luca ... Si legge su oasport.it

live nardi mpetshi perricardPronostico Nardi-Mpetshi Perricard 3 Ottobre: Secondo Turno ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Venerdì 3 Ottobre, per giocare il secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Nardi- Scrive bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Live Nardi Mpetshi Perricard