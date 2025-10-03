LIVE Nardi-Mpetshi Perricard ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | Khachanov e Rublev vincono il primo set manca poco all’ingresso dell’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.53 Khachanov e Rublev hanno vinto il primo 7-6 contro Pavlasek e Romboli, costretti adesso ad una difficile rimonta contro i due russi che sembrano essere davvero in forma. Manca sempre meno all’ingresso in campo di Nardi! 9.14 Buongiorno amici di OA Sport, è terminato il primo incontro in programma nel Court 4, con Skupski e Smith che hanno battuto Auger-Aliassime e Haase per 2-0 (6-4, 7-6). Adesso in campo ci sono Pavlasek e Romboli contro Khachanov e Rublev, poi toccherà a Nardi. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Luca Nardi e il francese Giovanni Mpetshi Perricard, valido per il secondo turno dell’ ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno prima di quello che tra qualche settimana inizierà a Parigi-Bercy. 🔗 Leggi su Oasport.it
Prosegue il torneo a Shanghai! Ecco tutti gli italiani di scena a Shanghai: Mattia Bellucci se la vede contro Machac Luca Nardi prosegue contro Mpetshi Perricard Flavio Cobolli esordisce al secondo turno contro Munar Gli orari sono indicativi e potre
Sette italiani (tutti under 25) al secondo turno di Shanghi. Quanti ne passeranno al terzo? Arnaldi - Fokina Darderi - Bu Musetti - Comesana Cobolli - Munar Nardi - Mpetshi Bellucci - Machac #TdTpronostici25
