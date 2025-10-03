LIVE Nardi-Mpetshi Perricard ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | in campo il doppio poi toccherà all’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.14 Buongiorno amici di OA Sport, è terminato il primo incontro in programma nel Court 4, con Skupski e Smith che hanno battuto Auger-Aliassime e Haase per 2-0 (6-4, 7-6). Adesso in campo ci sono Pavlasek e Romboli contro Khachanov e Rublev, poi toccherà a Nardi. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Luca Nardi e il francese Giovanni Mpetshi Perricard, valido per il secondo turno dell’ ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno prima di quello che tra qualche settimana inizierà a Parigi-Bercy. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nardi - mpetshi
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti
Prosegue il torneo a Shanghai! Ecco tutti gli italiani di scena a Shanghai: Mattia Bellucci se la vede contro Machac Luca Nardi prosegue contro Mpetshi Perricard Flavio Cobolli esordisce al secondo turno contro Munar Gli orari sono indicativi e potre Vai su Facebook
Sette italiani (tutti under 25) al secondo turno di Shanghi. Quanti ne passeranno al terzo? Arnaldi - Fokina Darderi - Bu Musetti - Comesana Cobolli - Munar Nardi - Mpetshi Bellucci - Machac Sinner - Altmaier #TdTpronostici25 - X Vai su X
Pronostico Nardi-Mpetshi Perricard 3 Ottobre: Secondo Turno ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Venerdì 3 Ottobre, per giocare il secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Nardi- Segnala bottadiculo.it
Atp Pechino, Musetti al 2° turno: Mpetshi Perricard battuto in tre set - Musetti supera l'insidioso debutto a Pechino contro Mpetshi Perricard, battuto con il punteggio di 7- Secondo sport.sky.it