CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.14 Buongiorno amici di OA Sport, è terminato il primo incontro in programma nel Court 4, con Skupski e Smith che hanno battuto Auger-Aliassime e Haase per 2-0 (6-4, 7-6). Adesso in campo ci sono Pavlasek e Romboli contro Khachanov e Rublev, poi toccherà a Nardi. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Luca Nardi e il francese Giovanni Mpetshi Perricard, valido per il secondo turno dell’ ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno prima di quello che tra qualche settimana inizierà a Parigi-Bercy. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: in campo il doppio, poi toccherà all’azzurro