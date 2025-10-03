LIVE Nardi-Mpetshi Perricard 3-6 6-6 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | il tie-break sarà decisivo nel secondo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Prima vincente anche per Luca!! Serbe Nardi. 1-2 Che volée di Mpetshi Perricard, bravissimo il francese. 1-1 Prima vincente del francese. Serve Mpetshi Perricard. 1-0 Esce di pochissimo il lob di Mpetshi Perricard, bene per Nardi. Serve Nardi. 6-6 SI VA AL TIE BREAK! Seconda. A-40 Servizio e dritto. 40-40 Sbaglia con il dritto Mpetshi Perricard, game in parità da 40-0!! Seconda palla. 40-30 Nardi risponde bene e sbaglia la volée il francese. 40-15 Prima vincente di Nardi che non vuole mollare il game. Seconda palla. 40-0 Palla corta ottima di Mpetshi Perricard. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nardi - mpetshi
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: in campo il doppio, poi toccherà all’azzurro
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: Khachanov e Rublev vincono il primo set, manca poco all’ingresso dell’azzurro
Prosegue il torneo a Shanghai! Ecco tutti gli italiani di scena a Shanghai: Mattia Bellucci se la vede contro Machac Luca Nardi prosegue contro Mpetshi Perricard Flavio Cobolli esordisce al secondo turno contro Munar Gli orari sono indicativi e potre - facebook.com Vai su Facebook
Sette italiani (tutti under 25) al secondo turno di Shanghi. Quanti ne passeranno al terzo? Arnaldi - Fokina Darderi - Bu Musetti - Comesana Cobolli - Munar Nardi - Mpetshi Bellucci - Machac Sinner - Altmaier #TdTpronostici25 - X Vai su X
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Luca ... Si legge su oasport.it
Pronostico Nardi-Mpetshi Perricard 3 Ottobre: Secondo Turno ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Venerdì 3 Ottobre, per giocare il secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Nardi- Secondo bottadiculo.it