LIVE Nardi-Mpetshi Perricard 3-6 6-6 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | il tie-break sarà decisivo nel secondo set!

Oasport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Prima vincente anche per Luca!! Serbe Nardi. 1-2 Che volée di Mpetshi Perricard, bravissimo il francese. 1-1 Prima vincente del francese. Serve Mpetshi Perricard. 1-0 Esce di pochissimo il lob di Mpetshi Perricard, bene per Nardi. Serve Nardi. 6-6 SI VA AL TIE BREAK! Seconda. A-40 Servizio e dritto. 40-40 Sbaglia con il dritto Mpetshi Perricard, game in parità da 40-0!! Seconda palla. 40-30 Nardi risponde bene e sbaglia la volée il francese. 40-15 Prima vincente di Nardi che non vuole mollare il game. Seconda palla. 40-0 Palla corta ottima di Mpetshi Perricard. 🔗 Leggi su Oasport.it

live nardi mpetshi perricard 3 6 6 6 atp shanghai 2025 in diretta il tie break sar224 decisivo nel secondo set

© Oasport.it - LIVE Nardi-Mpetshi Perricard 3-6 6-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: il tie-break sarà decisivo nel secondo set!

In questa notizia si parla di: nardi - mpetshi

LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti

LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: in campo il doppio, poi toccherà all’azzurro

LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: Khachanov e Rublev vincono il primo set, manca poco all’ingresso dell’azzurro

LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Luca ... Si legge su oasport.it

live nardi mpetshi perricardPronostico Nardi-Mpetshi Perricard 3 Ottobre: Secondo Turno ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Venerdì 3 Ottobre, per giocare il secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Nardi- Secondo bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Live Nardi Mpetshi Perricard