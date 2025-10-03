LIVE Nardi-Mpetshi Perricard 3-6 6-5 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | l’azzurro annulla due match point e rientra nel set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Volée vincente del francese. 15-0 Servizio e dritto di Mpetshi Perricard, che ritrova la prima palla. 6-5 GAME NARDI!! L’azzurro va in vantaggio con un ottimo servizio, mettendo a segno anche i primi due ace del suo match. Partita ufficialmente riaperta. 40-15 Dritto lungolinea vincente di Mpetshi Perricard. 40-0 Secondo ace di fila per l’azzurro, sarebbe fondamentale se avesse sbloccato questo colpo. 30-0 Primo ace del match per Nardi, importantissimo. 15-0 Non passa il rovescio di Mpetshi Perricard. 5-5 CONTRO BREAK NARDI!! L’azzurro annulla match point a Mpetshi Perricard e ottiene il break che ha meritato di avere. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nardi - mpetshi
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: in campo il doppio, poi toccherà all’azzurro
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: Khachanov e Rublev vincono il primo set, manca poco all’ingresso dell’azzurro
Prosegue il torneo a Shanghai! Ecco tutti gli italiani di scena a Shanghai: Mattia Bellucci se la vede contro Machac Luca Nardi prosegue contro Mpetshi Perricard Flavio Cobolli esordisce al secondo turno contro Munar Gli orari sono indicativi e potre - facebook.com Vai su Facebook
Sette italiani (tutti under 25) al secondo turno di Shanghi. Quanti ne passeranno al terzo? Arnaldi - Fokina Darderi - Bu Musetti - Comesana Cobolli - Munar Nardi - Mpetshi Bellucci - Machac Sinner - Altmaier #TdTpronostici25 - X Vai su X
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Luca ... Segnala oasport.it
Pronostico Nardi-Mpetshi Perricard 3 Ottobre: Secondo Turno ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Venerdì 3 Ottobre, per giocare il secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Nardi- bottadiculo.it scrive