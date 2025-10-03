LIVE Nardi-Mpetshi Perricard 3-6 6-5 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | l’azzurro annulla due match point e rientra nel set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Volée vincente del francese. 15-0 Servizio e dritto di Mpetshi Perricard, che ritrova la prima palla. 6-5 GAME NARDI!! L’azzurro va in vantaggio con un ottimo servizio, mettendo a segno anche i primi due ace del suo match. Partita ufficialmente riaperta. 40-15 Dritto lungolinea vincente di Mpetshi Perricard. 40-0 Secondo ace di fila per l’azzurro, sarebbe fondamentale se avesse sbloccato questo colpo. 30-0 Primo ace del match per Nardi, importantissimo. 15-0 Non passa il rovescio di Mpetshi Perricard. 5-5 CONTRO BREAK NARDI!! L’azzurro annulla match point a Mpetshi Perricard e ottiene il break che ha meritato di avere. 🔗 Leggi su Oasport.it

