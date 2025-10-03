LIVE Nardi-Mpetshi Perricard 3-6 4-5 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | il francese serve per il match sembra impossibile la rimonta dell’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Prima vincente, match point. 40-40 Ancora una prima palla ad annullare la quarta palla break di Nardi. Bravo il francese. 30-40 Esce il dritto rischioso del francese. Palla break importantissima per Nardi che può tornare nel match. 30-30 Prima vincente di Mpetshi Perricard. 15-30 Altro errore del francese, che manda in rete il dritto. Seconda. 15-15 Non trova il campo la volée agevole di Mpetshi Perricard. 15-0 Esce la risposta di Nardi. Seconda palla. 4-5 GAME NARDI. Stecca il rovescio Mpetshi Perricard e regala all’azzurro il quarto game del suo set, ma adesso servirà per vincere il match. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nardi - mpetshi
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: in campo il doppio, poi toccherà all’azzurro
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: Khachanov e Rublev vincono il primo set, manca poco all’ingresso dell’azzurro
Sette italiani (tutti under 25) al secondo turno di Shanghi. Quanti ne passeranno al terzo? Arnaldi - Fokina Darderi - Bu Musetti - Comesana Cobolli - Munar Nardi - Mpetshi Bellucci - Machac Sinner - Altmaier #TdTpronostici25 - X Vai su X
RISULTATI AZZURRI DA SHANGHAI Luca Nardi e Mattia Bellucci avanzano nei rispettivi singolari al secondo turno: battuti Ofner e Walton. Al prossimo turno sarà sfida con Mpetshi Perricard per il primo e con Machac per il secondo. Sconfitti invece M - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Luca ... Riporta oasport.it
Pronostico Nardi-Mpetshi Perricard 3 Ottobre: Secondo Turno ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Venerdì 3 Ottobre, per giocare il secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Nardi- Si legge su bottadiculo.it