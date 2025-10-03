LIVE Nardi-Mpetshi Perricard 3-6 3-4 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | il francese è avanti ma il pesarese resta attaccato al set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Rovescio vincente di Nardi. 3-5 GAME MPETSHI PERRICARD. Non concede nulla il francese, si mette male per Nardi. 40-15 In rete la risposta di Nardi. Seconda palla. 30-15 Smash vincente di Mpetshi Perricard. 15-15 Ace del francese. 0-15 Grandissima difesa di Nardi, con Mpetshi Perricard che manda in rete lo smash. 3-4 GAME NARDI. Ottimo servizio mantenuto dall’azzurro che adesso deve sperare in una mano del francese per ottenere in contro break. Seconda palla. 40-15 Prima vincente. 30-15 Grande palla corta di Nardi. Seconda palla. 15-15 Errore di dritto dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nardi - mpetshi
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: in campo il doppio, poi toccherà all’azzurro
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: Khachanov e Rublev vincono il primo set, manca poco all’ingresso dell’azzurro
Prosegue il torneo a Shanghai! Ecco tutti gli italiani di scena a Shanghai: Mattia Bellucci se la vede contro Machac Luca Nardi prosegue contro Mpetshi Perricard Flavio Cobolli esordisce al secondo turno contro Munar Gli orari sono indicativi e potre - facebook.com Vai su Facebook
Sette italiani (tutti under 25) al secondo turno di Shanghi. Quanti ne passeranno al terzo? Arnaldi - Fokina Darderi - Bu Musetti - Comesana Cobolli - Munar Nardi - Mpetshi Bellucci - Machac Sinner - Altmaier #TdTpronostici25 - X Vai su X
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Luca ... Da oasport.it
Pronostico Nardi-Mpetshi Perricard 3 Ottobre: Secondo Turno ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Venerdì 3 Ottobre, per giocare il secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Nardi- Scrive bottadiculo.it