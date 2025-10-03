LIVE Nardi-Mpetshi Perricard 3-6 2-3 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | l’azzurro è sotto di un break ma vuole la rimonta

Oasport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete il dritto di Mpetshi Perricard. 15-0 Servizio vincente. 2-3 GAME NARDI. Giocando un buon game, Nardi mantiene il servizio ma c’è ancora un break da rimontare. 40-30 Altro gratuito di rovescio in uscita dal servizio concesso da Nardi. Seconda palla. 40-15 Esce il rovescio del francese. 30-15 Non resta in campo la difesa di Mpetshi Perricard. 15-15 Prova a spingere con il dritto l’azzurro ma non trova il campo. 15-0 Ottimo dritto di Nardi. 1-3 GAME MPETSHI PERRICARD. Altro servizio mantenuto agilmente dal francese che con la prima in campo è inscalfibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

live nardi mpetshi perricard 3 6 2 3 atp shanghai 2025 in diretta l8217azzurro 232 sotto di un break ma vuole la rimonta

© Oasport.it - LIVE Nardi-Mpetshi Perricard 3-6 2-3, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: l’azzurro è sotto di un break ma vuole la rimonta

In questa notizia si parla di: nardi - mpetshi

LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti

LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: in campo il doppio, poi toccherà all’azzurro

LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: Khachanov e Rublev vincono il primo set, manca poco all’ingresso dell’azzurro

LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Luca ... Riporta oasport.it

live nardi mpetshi perricardPronostico Nardi-Mpetshi Perricard 3 Ottobre: Secondo Turno ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Venerdì 3 Ottobre, per giocare il secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Nardi- Secondo bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Live Nardi Mpetshi Perricard