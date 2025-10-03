CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla, ancora. 15-40 Volée alta vincente di Nardi dopo il grande impegno difensivo di Mpetshi Perricard. Seconda palla, è durissima. 0-40 Stecca con il dritto il pesarese, tre palle break di Mpetshi Perricard. Disastro. 0-30 Mpetshi Perricard è aggressivo in risposta e Nardi sbaglia con il colpo in uscita dal servizio. Seconda palla. 0-15 Brutto errore di rovescio in uscita dal servizio. 1-1 GAME MPETSHI PERRICARD. Senza problemi, anche il francese mantiene il primo servizio del suo set. Seconda palla. 40-0 Rovescio lungolinea vincente. 30-0 Servizio e dritto del francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nardi-Mpetshi Perricard 3-6 1-0, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: inizia il secondo set sul servizio del pesarese