LIVE Nardi-Mpetshi Perricard 2-5 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | un azzurro falloso subisce il break del francese
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Mpetshi Perricard tenta il passante di dritto ma la palla è lunga. 15-0 Esce la risposta di rovescio di Mpetshi Perricard. Seconda palla. 2-5 GAME MPETSHI PERRICARD. Tira anche la seconda il francese e conferma il break, il set si è complicato in maniera importante per Nardi che adesso ha una montagna da scalare. Seconda palla. 40-15 Mpetshi Perricard è molto attento a rete e chiude con la volée. 30-15 Altro servizio e chiusura con il rovescio. 15-15 Servizio e dritto di Mpetshi Perricard. 0-15 Dritto angolato e difficile da difendere di Nardi, che cerca subito la reazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nardi - mpetshi
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: in campo il doppio, poi toccherà all’azzurro
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: Khachanov e Rublev vincono il primo set, manca poco all’ingresso dell’azzurro
Sette italiani (tutti under 25) al secondo turno di Shanghi. Quanti ne passeranno al terzo? Arnaldi - Fokina Darderi - Bu Musetti - Comesana Cobolli - Munar Nardi - Mpetshi Bellucci - Machac Sinner - Altmaier #TdTpronostici25 - X Vai su X
RISULTATI AZZURRI DA SHANGHAI Luca Nardi e Mattia Bellucci avanzano nei rispettivi singolari al secondo turno: battuti Ofner e Walton. Al prossimo turno sarà sfida con Mpetshi Perricard per il primo e con Machac per il secondo. Sconfitti invece M - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: sfida tra due giovani emergenti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Luca ... Riporta oasport.it
Pronostico Nardi-Mpetshi Perricard 3 Ottobre: Secondo Turno ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Venerdì 3 Ottobre, per giocare il secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Nardi- Come scrive bottadiculo.it