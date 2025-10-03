LIVE Nardi-Mpetshi Perricard 2-5 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | un azzurro falloso subisce il break del francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Mpetshi Perricard tenta il passante di dritto ma la palla è lunga. 15-0 Esce la risposta di rovescio di Mpetshi Perricard. Seconda palla. 2-5 GAME MPETSHI PERRICARD. Tira anche la seconda il francese e conferma il break, il set si è complicato in maniera importante per Nardi che adesso ha una montagna da scalare. Seconda palla. 40-15 Mpetshi Perricard è molto attento a rete e chiude con la volée. 30-15 Altro servizio e chiusura con il rovescio. 15-15 Servizio e dritto di Mpetshi Perricard. 0-15 Dritto angolato e difficile da difendere di Nardi, che cerca subito la reazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

