LIVE Nardi-Mpetshi Perricard 2-3 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | ottimo inizio del pesarese ma il francese al servizio è un osso duro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 GAME MPETSHI PERRICARD. Al servizio il francese è una macchina, con una differenza davvero minima tra prima e seconda palla: serve un suo calo in battuta per sperare nel break ma Nardi è in partita. Seconda. 40-0 Serve and volley vincente del francese. Seconda palla. 30-0 Prima vincente di Mpetshi Perricard. 15-0 Si ferma sul nastro la risposta di Nardi. 2-2 GAME NARDI. Servizio e dritto dell’azzurro che porta a casa un ottimo gioco. Seconda. A-40 Smash vincente di Nardi, bellissima costruzione del punto da parte dell’azzurro. 40-40 Il dritto di Nardi si ferma in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
