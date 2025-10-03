LIVE Musetti-Comesana ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | incognita sulle condizioni fisiche dell’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai tra Lorenzo Musetti e l’argentino Francisco Comesana. Secondo confronto diretto tra i due tennisti con l’azzurro che nel 2024 si impose in 4 combattuti set ai sedicesimi di Wimbledon. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra Luciano Darderi ed il cinese Bu Yunchaokete. Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’appuntamento conclusivo cinese dopo aver raggiunto la finale nell’ATP 250 di Chengu ed i quarti di finale nel 500 di Pechino. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - comesana
Francisco Comesana sfiderà Musetti al 2° turno di Shanghai. Ritiro per Atmane, Opelka eliminato
A che ora Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025: programma secondo turno, tv, streaming
Dove vedere in tv Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming
Esordi a Shanghai anche Lorenzo Musetti che affronta Francisco Comesana sul Grandstand 2, come secondo match di giornata, intorno alle 8 italiane una volta terminata Rublev-Nishioka. A seguire, dopo il carrarino, scende in campo Luciano Darderi - X Vai su X
Terence Atmane ha vissuto un vero e proprio incubo a Shanghai. Il tennista francese è stato costretto al ritiro in occasione del primo turno del Masters 1000 contro Comesana. Non è riuscito nemmeno a chiudere il primo set il numero 61 del mondo, che ha acc - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: incognita sulle condizioni fisiche dell’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai ... Da oasport.it
Dove vedere in tv Musetti-Comesana, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming - Lorenzo Musetti affronterà l'argentino Francisco Comesana al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai: dopo essersi ritirato ai quarti di finale del ... Si legge su oasport.it