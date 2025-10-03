LIVE Musetti-Comesana ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | incognita sulle condizioni fisiche dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dellATP Masters 1000 di Shanghai tra Lorenzo Musetti e l’argentino Francisco Comesana. Secondo confronto diretto tra i due tennisti con l’azzurro che nel 2024 si impose in 4 combattuti set ai sedicesimi di Wimbledon. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra Luciano Darderi ed il cinese Bu Yunchaokete. Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’appuntamento conclusivo cinese dopo aver raggiunto la finale nell’ATP 250 di Chengu ed i quarti di finale nel 500 di Pechino. 🔗 Leggi su Oasport.it

