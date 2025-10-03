LIVE MotoGP GP Indonesia 2025 in DIRETTA | via alle pre-qualifiche! Bagnaia in cerca di risposte a Mandalika
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.01 Si va in pista per trovare da subito il feeling su di un tracciato particolarmente tecnico. 09.00 VIA ALLE PRE-QUALIFICHE!!! 08.58 Ci si prepara per entrare in pista. Un’ora importante sia per il set-up che per centrare i tempi necessari per Q1 e Q2. 08.55 5? e si comincia con le pre-qualifiche. 08.52 Pista di Mandalika molto tecnica. Fondamentale la confidenza con l’anteriore, per via di alcuni punti di frenata particolarmente importanti. 08.49 Condizioni ideali per le pre-qualifiche: il sole fa capolino e i piloti dovranno valutare il degrado delle gomme. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - indonesia
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8
MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv
Arriva il momento di sfidare il cronometro in Indonesia per guadagnarsi l'accesso diretto alla Q2, stamattina tante sorprese con Marini che ha chiuso davanti e Bagnaia che non ha brillato di nuovo https://gpone.com/it/2025/10/03/motogp/live-prequalifiche-man - X Vai su X
#MotoGP #MotoGP2025 #Mandalika #IndonesianGP #Motorionline #Michelin pronta alla sfida Indonesiana del Mandalika International Street Circuit I dettagli nel primo commento Vai su Facebook
Diretta MotoGp/ Prove libere live streaming video tv (Gp Indonesia 2025 Mandalika, oggi 4 ottobre) - Diretta MotoGp: il Motomondiale si sposta a Mandalika per il Gp Indonesia 2025, oggi avremo le prime due sessioni di prove libere. ilsussidiario.net scrive
LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: Bagnaia cerca conferme - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d'Indonesia, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Scrive oasport.it