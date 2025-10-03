LIVE MotoGP GP Indonesia 2025 in DIRETTA | via alle pre-qualifiche! Bagnaia in cerca di risposte a Mandalika

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.01 Si va in pista per trovare da subito il feeling su di un tracciato particolarmente tecnico. 09.00 VIA ALLE PRE-QUALIFICHE!!! 08.58 Ci si prepara per entrare in pista. Un’ora importante sia per il set-up che per centrare i tempi necessari per Q1 e Q2. 08.55 5? e si comincia con le pre-qualifiche. 08.52 Pista di Mandalika molto tecnica. Fondamentale la confidenza con l’anteriore, per via di alcuni punti di frenata particolarmente importanti. 08.49 Condizioni ideali per le pre-qualifiche: il sole fa capolino e i piloti dovranno valutare il degrado delle gomme. 🔗 Leggi su Oasport.it

